Somaspor’da Yusuf Tursun göz hapsinde

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un dinamosu Yusuf Tursun'un Spor Toto Birinci Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi. Özellikle bu sezon gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken 25 yaşındaki futbolcunun yuvadan uçması bekleniyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 36 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu takımana 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Futbola Gölcükspor'da başlayan Yusuf, sırasıyla Sandıklıspor, Sökespor, Bolvadin Termal ve son olarak da Somaspor formasını giydi. Yönetim, başarılı futbolcuyu göndermek istemese de futbolcunun Birinci Lig'de forma giymek istediği öğrenildi.

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