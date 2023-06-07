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Haberler Spor Yunusemreli Poyraz Türkiye ikincisi oldu

Yunusemreli Poyraz Türkiye ikincisi oldu

7.6.2023

Gazete

Yunusemreli Poyraz Türkiye ikincisi oldu
Yunusemre Belediyespor'un minik judocusu Poyraz Çakal, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye 2.'si olarak Manisa'nın gururu oldu. Şampiyona, 2-4 Haziran tarihlerinde 70 ilden bin 400 sporcunun katılımıyla Balıkesir'de yapıldı. Poyraz Çakal, elde ettiği gümüş madalya ile milli takıma seçildi ve 16-18 Haziran tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Şampiyonada Yunusemreli judoculardan Erdem Topuz 46 kiloda Türkiye 5.'si, Oğuzhan Uygun 30 kiloda Türkiye 7.'si, Aydın Giray Zeytin de 30 kiloda Türkiye 9.'su olarak kulübün gelecek yıllardaki umudu oldu.
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