Arda Güler’e Alex’ten övgü

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde ziyaret etti. Genç oyuncu Arda Güler ile de bir araya gelen Alex, "Arda'yı sahada görmekten mutluluk duyuyorum. Solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynadığı için daha da mutlu oluyorum. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Arda'nın daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum" dedi. Alex ile bir araya geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Arda Güler ise, "Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti, çok duygulandım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var" diye konuştu.

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