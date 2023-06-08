Atiba’dan duygusal veda

BEŞİKTAŞ'TA dün kulübün emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'a veda edildi. Karşılaşma öncesi futbolcular üzerlerinde Atiba'nın forma numarası olan 13 numaralı tişörtler ile sahaya çıktı. Isınmaya çıktığı sırada taraftarlar tarafından pankartlar ve tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulunulan Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Atiba, duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından plaket verilerek onurlandırılan Kanadalı yıldız oyuncu, tribünlerle vedalaştı. Kanadalı oyuncu, 2013-2014 sezonundan itibaren formasını giydiği Beşiktaş ile 3 lig, 1 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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