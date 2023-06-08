BAL’da şike depremi

İzmir'de önceki gün gündeme düşen şike iddiası bomba etkisi yarattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda 2 Mayıs 2023'te Bornova Doğanlar Stadı'nda Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği Play-Out mücadelesi öncesinde futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun (41) şike yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Sanık Bedioğlu'nun Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na 50 bin lira teklif ettiği iddia edildi.

İddiaya göre Ünal ve takım kaptanı Eroğlu, olanları kulüp başkanı Batuhan Atay Arslan'a anlatıp bir görüşme ayarladılar. Menajer Ömer Bedioğlu ve futbolcular bir kafede buluştu. Burada futbolcular, görüşmeyi üzerlerindeki ses kayıt cihazı ile savcılığa delil olarak sunmak üzere kaydetti. İddaya göre, Bedioğlu müsabakada görev yapacak Aydınlı hakemleri de bağladığını ve maçtan hemen sonra parayı vereceğini söyledi.

CHP'Lİ BAŞKANIN ADI KARIŞTI

Konuşma sırasında futbolculardan Şamil Ünal, Bedioğlu'na paranın kaynağını sorarken, menajerin verdiği yanıt şok etkisi yarattı. Bedioğlu'nun paranın kaynağının Çeşme Belediyesi'nin olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Para hazır. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor'a para aktaracak. Bu aktarılan paradan bize nakit olarak pay verecekler."

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri sanık Ömer Bedioğlu hakkında iddianame hazırlandı. Bedioğlu'nun 'spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç teminine teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Kazanan takımın BAL liginde oynamaya devam edeceği maçı 1-0 Çeşme Belediyespor kazandı. Açılan bu şike davası sonrası TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.