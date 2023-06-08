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Haberler Spor Başpehlivanlık el değiştirdi

Başpehlivanlık el değiştirdi

8.6.2023

Gazete

Başpehlivanlık el değiştirdi

EDİRNE'de, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti olmasına rağmen geçtiğimiz yıl 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşip başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'ten alınan başpehlivanlık unvanı ve kemeri, törenle finalde güreştiği Mustafa Taş'a verildi.

Taş, yaşanan talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, "Yargıya saygı duyduk, bugün de yargı bizi gösterdi ve kemer bana takdim edildi" dedi. Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının Ocak, Temmuz ve Ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şimşek, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

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