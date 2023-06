Efeler 09 yıkıldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play- Off yarı finali rövanşında Beyoğlu ile uzatmalarda 2-2 berabere kalan Efeler 09 elendi. 7. dakikada Adnan kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Onur gol izni vermedi. 11'de orta sahadan aldığı topu süren Bilal uzaklardan çektiği harika şutla topu ağlara yolladı: 0-1. 25'te Umut çalımlarla ceza sahasına girip vurdu, top üstten auta çıktı. 43. dakikada sağ kanattan gelen ortada Murat Can kafayı vurdu, top dışarı gitti.



BASKI SONUÇ GETİRDİ

55'te Umut'un şutu direkte patladı. 57'de Mehmet serbest vuruşu kullandı, ön direkte Ömer topu kafayla ağlara yolladı: 1-1. 72'de Beyoğlu ceza sahasındaki karambolde şutunu çeken Adnan takımını öne geçirdi: 2-1. Maç uzatmaya gitti. 106'da Efeler ceza sahasındaki karambolde Beyoğlu'dan Mutlu yerde kaldı. Murat Can penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 2-2. İkinci uzatmanın başında bu kez Efeler penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. Çabaları sonuç vermeyen Efeler yarı finalde elendi.



KANBER'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, ilk maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam ilk maçta görev verdiği Recep, Süleyman, Hakan Can ve Aytaç'a forma vermedi. Kanber, bu futbolcuların yerlerine Nihat, Mehmet, Ömer ve ilk müsabakada kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan İshak Kurt'a ilk 11'de forma şansı verdi.



4 EKSİK VARDI

Efeler 09 SFK'da Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakası öncesi 4 önemli eksik vardı. Aydın temsilcisinde sakatlıkları bulunan Furkan Tuşik, Furkan Kürekçi, Recep ve Süleyman zorlu müsabakada forma giyemedi.

DİĞER