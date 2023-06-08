Giresun yendi ama küme düştü

SPOR Toto Süper Lig'in 38. haftasında Giresunspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ancak bu skor ligde kalmasına yetmedi. 16. dakikada ceza sahası içinde Bajic'e yapılan faulün ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. 17. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bajic topu ağlara yolladı: 1-0. 33. dakikada Fernanado'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Haji Wright'ın kafa vuruşunu kaleci Ferhat çizginin çıkardı.

İkinci yarı baskısını artıran Giresun, 59'da Sainz ile farkı ikiye çıkardı. Gol sevincinde formasını kafasına geçiren Sainz, bu hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karadeniz ekibi maçı 2-0 kazandı.

YEŞİL-BEYAZLI FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

HAKEMİN bitiş düdüğü ile Giresunsporlu futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Futbolcuları Başkan Ramazan Nahid Yamak ve taraftarlar teselli etti. Tribünleri terk etmeyen taraftarların bir kısmı, futbolcuları tribünlerine çağırarak "Giresun sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.