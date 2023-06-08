SPOR Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti ve ligde kaldı. 45'te sol kanatta topla buluşan Topalli'nin rakiplerini çalımlayıp, ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 61'de Topalli'nin içeriye çevirdiği topu Rroca ağlara gönderdi: 2-0. 90+4'te Kerem Şen'in kafa vuruşu Berke Özer'den döndü. Kale önünde topu tamamlayan Muammer farkı 3'e çıkardı. 90+7'de ceza sahasında sol köşeye düzgün bir vuruşla golü bulan Eze maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla İstanbulspor ligde kaldı.

DİĞER