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Haberler Spor İstanbulspor ligde kaldı

İstanbulspor ligde kaldı

8.6.2023

Gazete

İstanbulspor ligde kaldı
SPOR Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti ve ligde kaldı. 45'te sol kanatta topla buluşan Topalli'nin rakiplerini çalımlayıp, ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 61'de Topalli'nin içeriye çevirdiği topu Rroca ağlara gönderdi: 2-0. 90+4'te Kerem Şen'in kafa vuruşu Berke Özer'den döndü. Kale önünde topu tamamlayan Muammer farkı 3'e çıkardı. 90+7'de ceza sahasında sol köşeye düzgün bir vuruşla golü bulan Eze maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla İstanbulspor ligde kaldı.
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