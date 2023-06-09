A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:



KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır



DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu



ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir