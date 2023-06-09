Bodrum’dan acı final

TFF 1. Lig Play-Off final müsabakasında Bodrumspor, Pendikspor'a yenildi ve Süper Lig hayallerini erteledi: 2-1. 3'te Kenan'ın ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Gökdeniz'in sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı. 21'de savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Ahmed'in 35 metreden çektiği sert şut üst direkte patladı.

2 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

27'de Ahmed'in ortasına Bodrum savunmasının eliyle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 29'da Regattin topu filelere gönderdi: 1-0. 31'de Regattin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Rogerio Thuram düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 39'da Kenan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Hasan Hatipoğlu ters bir kafa vuruşuyla topu kendi filelerine gönderdi: 2-1. İkinci yarı Pendik savunmaya çekildi. 71'de Eren'in ortasında Umar'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 77'de Kenan'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalar sonuç vermedi ve Pendikspor Süper Lig'e yükseldi.

AKHİSAR'A AKIN ETTİLER

TARİHİ randevuda Bodrumsporlu taraftarlar takımlarının yanında olmak için Akhisar Spor Toto Stadı'na akın etti. 12 bin kişi kapasiteli stadyumda kendilerine ayrılan yaklaşık 5 bin kişilik alanı dolduran yeşilbeyazlılar, mücadele boyunca da takımlarına büyük destek verdi. Geçen yıl 1. Lig'e İzmir Alsancak Stadı'nda oynanan maç sonrasında çıkan Bodrum ekibinde taraftarlar stadı yine hınca hınç doldurmuş, şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.

PENDİKSPOR SÜPER LİG'DE

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akhisar Stadyumu'nda oynanan randevuda Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e çıkmanın mutluğunu yaşadı. Sezonu 3.sırada tamamlayan ve direkt finale yükselen İstanbul ekibi karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Bilindiği üzere daha önce Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.

SÜLEYMAN'A KIRMIZI KART

BODRUMSPOR'UN Pendikspor ile oynadığı tarihi finalde, yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Süleyman Özdamar taç çizgisinin üzerinde rakibinin üzerine basması sonucu oyundan atıldı. Yeşil-beyazlılar 10 kişi kaldıktan sonra oyuna ortak olmakta zorlandı.

MAÇ ÖNCESİ ÜZEYİR SOKU

EYÜPSPOR ile oynanan Play-off ikinci turunda ceza sahası dışından attığı müthiş golle finalin kapısını aralayan Bodrumsporlu oyuncu Üzeyir Ergün, ısınma esnasında sakatlanarak ilk 11'den çıkarıldı. Başarılı oyuncunun yerine Omar Imeri forma giydi.

TAŞDEMİR'DEN CENK'E FORMA

YARI finalde Eyüpspor ile oynanan rövanş maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen sol bek Cenk, Eren'in yerine tekrar ilk 11'e döndü. İsmet Taşdemir, ortada Erkan, Mohammed ve Samet'e görev verirken, ilerde ise Celal'le gol aradı.