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Haberler Spor Denizli’nin başvurusu yine kabul edilmedi

Denizli’nin başvurusu yine kabul edilmedi

SEBAHATTİN ALP

11.6.2023

Gazete

Denizli’nin başvurusu yine kabul edilmedi

Gelecek sezon tarihinde ilk kez İkinci Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'a tahkim kurulundan ikinci kez ret yanıtı geldi. Sezon içerisinde Ulusal Kulüp Lisansı'nın şartlarını karşılayamayan ve eksi 3 puan cezası alan yeşil-siyahlı kulüp karara itiraz etmiş ve ret yanıtı almıştı. Denizli ile birlikte Süper Lig, Birinci Lig ve İkinci Lig'den 8 kulüp daha 3 puan silme cezasına çaptırılırken, Horoz ikinci kez Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Dün Tahkim Kurulu, yaptığı incemeler sonucu Denizlispor'un başvurusunu ikinci kez ret etti. Kurmaylar bu karar sonrası şok yaşarken, gelecek sezon aynı cezanın gelmemesi için kaynak arayışını hızlandırdı.

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