Fethiyespor’dan golcü hamlesi

TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek hafta yapılacak olana kongreye tek listeyle gidecek olan başkan Esat Bakırcı, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Lacivert-beyazlıların listesinin ilk sırasında ise Eskişehirspor'dan Onur Arı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon takımıyla küme düşme acısı yaşayan 22 yaşındaki futbolcunun Amatör Lig'de forma giymek istemediği ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Onur'a özellikle 2. Lig takımlarının büyük ilgisi bulunurken Fethiye yönetimi, oyuncunun bonservisini eline almasını bekliyor. Fethiye'ye gelmeye sıcak bakan Onur, 35 maçta 13 gol kaydetti.

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