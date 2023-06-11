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Haberler Spor Fethiyespor’dan golcü hamlesi

Fethiyespor’dan golcü hamlesi

OGÜN ÖZDEMİR

11.6.2023

Gazete

Fethiyespor’dan golcü hamlesi
TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek hafta yapılacak olana kongreye tek listeyle gidecek olan başkan Esat Bakırcı, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Lacivert-beyazlıların listesinin ilk sırasında ise Eskişehirspor'dan Onur Arı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon takımıyla küme düşme acısı yaşayan 22 yaşındaki futbolcunun Amatör Lig'de forma giymek istemediği ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Onur'a özellikle 2. Lig takımlarının büyük ilgisi bulunurken Fethiye yönetimi, oyuncunun bonservisini eline almasını bekliyor. Fethiye'ye gelmeye sıcak bakan Onur, 35 maçta 13 gol kaydetti.
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