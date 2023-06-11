Manisa FK Erdi’yi istiyor

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 8. sırada tamamlayan ve hedefe ulaşamayan Manisa FK'da gelecek sezon planlaması başlarken, transfer gündemi de yoğunlaşıyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı takımın başına geçiren siyahbeyazlıların geçen sezonu Altınordu'da geçiren Erdi Dikmen'e kanca attığı iddia edildi. Geçen sezon 29 karşılaşmanın 28'inde ilk 11'de görev yapan ve 2 golün de pasını veren 26 yaşındaki stoperin 2. Lig'de forma giymeye sıcak bakmadığı için Manisa FK'nın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Samsunspor altyapısından yetişen Erdi, ardından Kardeniz ekibinde A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Buradan Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan savunmacı, Ankaragücü formasını da terletti. 2021-2022 sezonunun devre arasında kiralık olarak Altınordu'ya geldikten sonra geride kalan sezon başında bonservisi alınan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan defans oyuncusu için Manisa FK kurmaylarının önümüzdeki günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

AYBERK'E MİLLİ DAVET

Manisa FK'nın 18 yaşındaki savunmacısı Ayberk Karapo'ya yine milli davet geldi. Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'ın 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ve 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile İstanbul'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi. Süper Lig ve Birinci Lig'den birçok talibi olan genç futbolcuyu takımların milli maçta izleteceği ileri sürüldü.

LİTH ALZİN RADARA GİRDİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın Tarsus İdman Yurdu formasıyla bu sezon 16 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu Mohammad Lith Alzin'i takibe aldığı öğrenildi. Tarsus İdman Yurdu'nun 2001 doğumlu genç sol kanat oyuncusu Alzin, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mohammad Lith Alzin bu sezon oyunda kaldığı 453 dakikada 3 gol 1 asist kaydetti. Oyuncuya Manisa Futbol Kulübü'nün yanı sıra bazı Spor Toto 1. Lig ekiplerinin de talip olduğu öne sürüldü.