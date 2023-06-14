Kritik viraj

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında bugün Hollanda'yla mücadele edecek. Zorlu mücadelenin başlama saati 15:30. FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 14-18 Haziran tarihlerinde Hong Kong'ta yapılacak. Milliler, organizasyonun ikinci haftasında Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftada oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

İLK HAFTAYI 4. BİTİRDİK

İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek. Millilerimizin kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Melisa Vargas, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli, İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Simge Aköz, Ayça Aykaç.