Buse Türkiye şampiyonu

TÜRKİYE Triatlon Federasyonu tarafından 10-12 Haziran tarihleri arasında Ordu ilinde düzenlenen 2023 Triatlon Türkiye Kupası Yarışmaları hafta sonu tamamlandı. 3 gün süren organizasyonda 400'ün üzerinde sporcu yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele verdi. Pamukkale Üniversitesi Mensupları SK sporcusu Buse Ertekin, yıldız kategorisinde 500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet 2.5 kilometre koşu etabı sonunda Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı kulüpten Damla Nur Demirbaş, gençler kategorisinde 750 metre. yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre. koşu etabını Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Burak Çağdaş ise elit kategorisinde 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet 10 kilometre koşudan oluşan etabı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Triatlondan başarılı sonuçlarla dönen Denizlili sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, başarılarının artarak devam etmesini diledi

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