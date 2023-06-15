Denizli Ampute Süper Lig’de

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 1. Lig'de yer alan Denizli Engelliler Spor Kulübü, normal sezonun ardından Play-Off'lara kaldı. Antalya'da oynanan maçlarda Denizli temsilcisi, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0, Samsun Engelligücü Spor Kulübü'nü 4-0, Sakarya Bedensel Engelliler'i 6-1, Konya Bedensel Engellileri 2-0, Mersin Olimpik Yetenekleri 2-0 ve Antalya BŞB Asat'ı 2-0 mağlup etti. Denizli Engelliler, bir tek Gebze Bld ile yenişemedi ve şampiyonluğa ulaştı. Son karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni ile sporculara takdim edildi.

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