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Haberler Spor Denizli Ampute Süper Lig’de

Denizli Ampute Süper Lig’de

SEBAHATTİN ALP

15.6.2023

Gazete

Denizli Ampute Süper Lig’de
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 1. Lig'de yer alan Denizli Engelliler Spor Kulübü, normal sezonun ardından Play-Off'lara kaldı. Antalya'da oynanan maçlarda Denizli temsilcisi, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0, Samsun Engelligücü Spor Kulübü'nü 4-0, Sakarya Bedensel Engelliler'i 6-1, Konya Bedensel Engellileri 2-0, Mersin Olimpik Yetenekleri 2-0 ve Antalya BŞB Asat'ı 2-0 mağlup etti. Denizli Engelliler, bir tek Gebze Bld ile yenişemedi ve şampiyonluğa ulaştı. Son karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni ile sporculara takdim edildi.
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