Galatasaray’a iki yıldız

Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Mauro Icardi yer alıyor. Icardi için sponsor arayışını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, alternatifleri de çoğalttı. Aslan'ın gündeminde İtalya'dan 2 yıldız yer alıyor. Corriere dello Sport'un haberine göre, G.Saray yönetimi, bonservisi Real Madrid'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık oynayan Luka Jovic ile ilgileniyor. İtalyan kulübünün mali sınırlar nedeniyle Jovic'i transfer etmeyeceği ve devreye Galatasaray'ın girdiği ifade edildi. Bu transfer için Ocak ayında da uğraşan sarı-kırmızılıların, Sırp futbolcunun sonraki durağı olabileceği kaydedildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın, ayrıca Kolombiyalı forvet Duvan Zapata için Atalanta'nın kapısını çaldığı da öğrenildi Atalanta ile 1 sezon sözleşmesi kalan Zapata'nın Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme talep ettiği, İtalyan ekibin ise 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis istediği kaydedildi. Rakamları düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulüp, Zapata'yı ikinci forvet olarak kadrosunda düşünüyor. Geride kalan sezonda fazla forma şansı bulamayan Zapata, İtalya'da 2 gol ve 3 asiste imza attı.

YEDEK KALMIŞTI

Fiorentina'da 2 sezonda toplam 50 maçta forma şansı bulan Jovic, 13 gol kaydederken 5 de asist yaptı. Cabral'ın transfer edilmesiyle süresi azalan Sırp yıldız, daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

MOHAMED'İ AÇIKLADILAR

Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisinin alındığını açıkladı. Fransız ekibi, Mısırlı golcü oyuncu için sarı- kırmızılılara 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.