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Haberler Spor Kara Kartal Amartey’i istiyor

Kara Kartal Amartey’i istiyor

Transferde rotasını Premier Lig’e çeviren Beşiktaş’ta ilk hedef Ganalı stoper oldu

15.6.2023

Gazete

Kara Kartal Amartey’i istiyor
Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve iç transferin ardından harekete geçen Beşiktaş'ta ilk hedef, Atiba gibi lider bir oyuncu transfer etmek. Kara Kartal'ın gündemindeki ilk aday, Premier Lig'den düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey. 2016'dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey, son derece tecrübeli bir isim. Stoperin yanı sıra orta sahada da oynayabilen Amartey'e yine Premier Lig'den taliplerin olduğu öğrenildi. Gana Milli Takım formasını 48 kez giyen Amartey'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.
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