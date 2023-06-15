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Haberler Spor Potanın Perileri sahneye çıkıyor

Potanın Perileri sahneye çıkıyor

Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek

15.6.2023

Gazete

Potanın Perileri sahneye çıkıyor
SLOVENYA ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın macerası başlıyor. İlk kez 2005 yılında düzenlenen şampiyonada yer alan milliler, üst üste 10. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyona tarihinde 2011 yılında gümüş madalya, 2012 yılında da bronz madalya kazandı. Milliler, Sırbistan, Slovakya ve Macaristan ile D Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında bugün TSİ 16.00'da Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kadroda Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır Turgut, Teaira McCovan ve Tilbe Şenyürek bulunuyor.
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