Sultanlar çok rahat

FIVB Milletler Ligi'nin Hong Kong'da oynanan ikinci hafta maçlarına Filenin Sultanları galibiyetle başladı. Milliler, Hollanda'yı 3-0 ile geçerek toplamda 5'inci maçında 4'üncü galibiyetine ulaştı. İlk set büyük çekişmeye sahne oldu. Teknik moladan sonra öne geçen ay-yıldızlılar, farkı açamadı ve bir ara geriye düştü. Ebrar ve Vargas ile toparlanan Sultanlar, Hande'nin de devreye girmesiyle seti 31-29 kazanmayı başardı. Çekişmeli başlayan ikinci setin sonunda da millilerimizin hakimiyeti vardı. Üst üste sayılarla farkı açan Türkiye, seti 25-21 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette de tamamen millilerimizin üstünlüğü vardı. Ebrar ve Vargas'ın iyi performansının yanına Hande Baladın da eklendi ve fark 8'e kadar çıktı.

ŞOVA DEVAM ETTİLER

HOLLANDA'NIN farkı azaltma çabalarının sonuç vermediği son bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Türkiye, Ebrar Karakurt'un smacıyla seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı. Ebrar toplam 10 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Vargas da 9 sayıyla onu takip etti.