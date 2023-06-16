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Haberler Spor Flaş takas

Flaş takas

Galatasaray İtalyanların iddiasına göre Juventus’tan McKennie’yi istiyor. Juve’nin gözünün de Zaniolo’da olması, dev takas iddiasını gündeme getirdi.

16.6.2023

Gazete

Flaş takas

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili Avrupa'da da oldukça flaş iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialardan bir tanesi de Zaniolo - McKennie takası. La Gazzetta dello Sport, Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini ve siyah-beyazlı takımın da Zaniolo'yu kadrosuna katma planları yaptığını haber yaptı. Habere göre İngiltere'de küme düşen Leeds United'daki kiralık sözleşmesi sona eren McKennie'yi kadrosunda düşünmeyen Juventus'un oyuncuyu isteyen kulüplerle görüşmeye açık olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERLERİ AYNI
Juventus'un McKennie'den 35 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu, Zaniolo'nun serbest kalma bedelinin de aynı rakam olması arasında doğru orantı olduğu ifade edildi. G.Saray'ın istediği McKennie üzerinden Zaniolo transferini bitirmeye çalışacak olan Juventus'un bu konuda sarı-kırmızılı takımla müzakerelere başlamaya hazır olduğu aktarıldı.

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