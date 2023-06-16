Menemen FK’da Afacan belirsiz

TFF 2. Lig'de gözünü gelecek sezona çeviren Menemen FK'da sessizlik sürerken, teknik direktör Serkan Afacan'ın durumunun ise belirsiz olduğu öğrenildi. Geride kalan sezonda Özden Töraydın'ın istifasının ardından takımın başına geçen Afacan, sarı-lacivertli ekiple çıktığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken performansıyla alkış almıştı. Zaman zaman alt basamaklara gerileyerek düşme korkusu yaşayan İzmir ekibinde altı maçta topladığı 13 puanla ligi 9. sırada tamamlamayı başaran deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde yönetimle toplantı gerçekleştireceği kaydedildi. 1.5 yıllık kontratı bulunan Afacan ile başkan Bahri Ekmekçioğlu ve kurmaylarının yapacağı görüşmenin ardından tecrübeli çalıştırıcının İzmir temsilcisindeki kaderi netlik kazanacak.

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