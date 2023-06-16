Muğla’da Erkan Aslan dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, teknik direktörlük için Erkan Aslan ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon Yunus Emre Belediyespor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Erkan Aslan, Muğlaspor'u şampiyonluk hedefine ulaştırmak için geldiğini belirtti. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Aslan, "Muğlaspor büyük bir camia, buraları hak eden bir kulüp değil. Biz buraya şampiyonluk yaşamak için geldik. Muğlaspor'u sevenler, Muğlalılar ve tüm taraftarları tribünleri doldurmaya ve sezon sonunda özlenen şampiyonluğu beraber kutlamaya, bu büyük heyecanı beraber yaşamaya davet ediyoruz. El birliğiyle Muğlaspor'u hak ettiği yere çıkaracağız" dedi. Başkan Kıyanç ise "İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Muğlaspor oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

DİĞER