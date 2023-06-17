Millilerden müthiş dönüş

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı tek sayı farkla 69-68'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-13 kaybeden ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına da 34-26 geride girdi. Üçüncü periyodu da da 51-42 yenik kapatan Türkiye, son periyotta ise müthiş bir dönüşe imza atarken son saniyede bulduğu sayılarla maçı 69-68 kazanmasını bildi. İlk maçında Sırbistan'a yenilen ayyıldızlı ekip, D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.45'te Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

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