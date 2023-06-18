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Haberler Spor Arda’lı Eyüp’ten Costa’ya teklif

Arda’lı Eyüp’ten Costa’ya teklif

İstanbul ekibi, A.Madrid’in eski yıldız oyuncusuna kanca attı.

18.6.2023

Gazete

Arda’lı Eyüp’ten Costa’ya teklif

Süper Lig'e yükselme fırsatını play-off turunda kaçıran Eyüpspor, bomba bir transfer için kolları sıvadı. İstanbul ekibi, teknik direktör Arda Turan'ın Atletico Madrid'de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Diego Costa'yı renklerine bağlamayı hedefliyor. 1. Lig'de geçen sezon transferde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Eyüpspor'un transferde teknik direktör Arda Turan'ı devreye sokacağı öğrenildi.

WOLVERHAMPTON'DA MUTSUZ

Teknik direktör Arda Turan'ın transferde bizzat görev alacağı ve eski takım arkadaşını takıma kazandırmak için çabalayacağı öğrenildi. Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Diego Costa, 17 maçta forma giydi. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu bu maçlarda sadece 1 gol attı.

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