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Haberler Spor Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, İzmir ekibi Altınordu'dan 25 yaşındaki orta saha futbolcusu Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

19.06.2023, 17:52 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 17:55

Bandırmaspor Emirhan Aydoğan’ı kadrosuna kattığını açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor Yönetim Kurulu Altınordu'dan Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan geçen sezon başı transfer olduğu Sakaryaspor'da sezonun ilk yarısında 7 maç ilk 11 olmak üzere 17 maçta görev yaparken, sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Altınordu 'da 15 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi. 2016/2017 sezonunda da kiralık olarak Bandırmaspor'da forma giyen Aydoğan; Bursaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Alanyaspor, Sakaryaspor, Altınordu takımlarında oynadı.

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