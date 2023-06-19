Mohammed’e teklif yağıyor

Spor Toto Birinci Lig'de gelecek sezon hedefi Süper Lig'e çıkmak olan Bodrumspor'un yıldız ismine Süper Lig ekiplerinden yoğun ilgi var. Yeniden başkanlığı seçilen Rıza Karakaya, teknik direktör İsmet Taşdemir'i takımın başında tutmak isterken, kiralık oynayan kaleci Sousa ve Gökdeniz'in bonservislerini almak için harekete geçmişti. Yeşil-beyazlı yönetim bunlarla uğraşırken, alınan son bilgilere göre takımın yıldız isimlerinden Musah Mohammed'e Süper Lig'den teklifler var. Gösterdiği performansla Bodrum'un yakaladığı başarıda pay sahibi olan ve birçok mevkide oynayarak tam bir joker görevi gören genç futbolcu, transferin gözdesi haline geldi. Ülkemizde daha önce Ankaraspor ve Eyüpspor formaları giyen ve sezon başında Muğla ekibine gelen Ganalı futbolcu, için son kararı yönetim kurulu belirleyecek. Alınan son bilgilere göre 21 yaşındaki futbolcu için Kayserispor, Gaziantep FK ve Alanyaspor'un büyük ilgisi bulunuyor. Bu sezon Bodrum formasıyla 32 maça çıkan Mohammed 1 asist yaptı.

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