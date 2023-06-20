Ersun Yanal’ın yeni adresi İran

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal'a İran'dan sürpriz bir teklif geldi. Alınan bilgiye göre, İran Pro Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan İstiklal, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İran ekibinde başkan, görüntülü konuşma yaparak Ersun Yanal'a teknik direktörlük teklifini bizzat iletti. Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, biraz düşündükten sonra son kararını iletecek. Deneyimli hoca son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

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