Ataman komşuya Can Anadolu Efes’e

Anadolu Efes ile yolları ayrılan başantrenör Ergin Ataman'ın yeni durağı Panathinaikos oldu.

Yunan ekibi, tecrübeli başantrenör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyururken, Efes'te Ataman'dan boşalan koltuğa normal sezonu lider bitiren Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can getirildi. Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Başarılı Başantrenör Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş geldin Erdem Can" ifadelerine yer verildi. Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'ta final oynama başarısı da göstermişti.