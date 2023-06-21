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Haberler Spor Ataman komşuya Can Anadolu Efes’e

Ataman komşuya Can Anadolu Efes’e

21.6.2023

Gazete

Ataman komşuya Can Anadolu Efes’e

Anadolu Efes ile yolları ayrılan başantrenör Ergin Ataman'ın yeni durağı Panathinaikos oldu.

Yunan ekibi, tecrübeli başantrenör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyururken, Efes'te Ataman'dan boşalan koltuğa normal sezonu lider bitiren Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can getirildi. Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Başarılı Başantrenör Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş geldin Erdem Can" ifadelerine yer verildi. Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'ta final oynama başarısı da göstermişti.

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