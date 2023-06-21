Denizlili yüzücülerden altın madalya ve rekor

Yunanistan'ın Larissa kentinde 16-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen Comen Cup Yüzme Yarışları'nda Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübü'nden Denizlili milli yüzücü Ahmet Mete Boylu büyük başarılar elde etti. Ahmet, 100 metre serbest mesafede 00.52.23'lük derecesiyle 3. olarak bronz madalya kazanırken, Demir Özdemir, Ahmet Mete Boylu, Emre Onuş ve Tuncer Berk Ertürk'ten oluşan 4x100 m serbest bayrak takımımız 3.29.94'lük derecesiyle 3. oldu. Turnuvada, Ahmet Mete Boylu, Kadem Göksu Erdağlı, Kuzey Tunçelli ve Tuncer Berk Ertürk'ten oluşan 4x200 m serbest milli takımımız 07.35.38'lik derecesiyle Comer rekoru ve 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırarak ülkemize altın madalya kazandırdı. Comen Cup yarışlarında Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest mesafede 01.52.36'lık derecesiyle 1. oldu ve altın madalya kazandı.