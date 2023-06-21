Herkes onu konuşuyor

A Milli Takım'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği mücadeleye attığı harika golle damgasını vuran Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler dünya basınında manşetleri süsledi. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu yetenekli oyuncu için Avrupa'nın önemli gazeteleri övgü dolu sözlerle bahsetti. İtalya'dan Corriere dello Sport 18'lik süper yetenek için 'Mücevher bebek' derken, İngiltere'den Daily Mail ise 'sansasyonel yıldız' ifadelerini kullandı. Gazetelerin Arda Güler'i kendi ülkelerinden bir takımla ilişkilendirmesi ve haberlerini buna göre yazması ise dikkatlerden kaçmadı.

"GERÇEK BİR YILDIZ"

Hollanda'da yayım yapan Voetbalprimeu, "Ajax'ın hedefindeki Arda Güler, Türkiye adına muhteşem bir golle kendini gösterdi. Neden üst düzey bir yetenek olarak görüldüğünü gösterdi." dedi. Football İtalia "Dünya devi Milan'ın da hedefinde olan Arda Güler, Galler'a karşı sansasyonel bir gol attı. Gerçek bir yıldız." ifadelerini kullandı. İspanyol Sport.es ise "İnanılmaz! Arda Güler'den Barcelona'yı heyecanlandıran bir gol. Arda Güler gittiği her yerde kalitesinden izler bırakıyor. Attığı gol tam bir sanat eseri." manşetini attı. Portekiz'den Record da "Türk futbolunun geleceği için büyük umut olarak görülen Arda Güler'den Türkiye için harika gol." başlığıyla duyurdu.

433'E YORUM YAĞDI

Dünyanın en büyük spor sayfalarından olan 433'den de Arda Güler'e özel bir paylaşım geldi. 433 paylaşımında Arda Güler fotoğrafıyla beraber "Güler'in harika golü Galler'i batırdı" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına binlerce taraftar yorum ve beğeni bıraktı.

GOLDEN BOY'A ADAY GÖSTERİLDİ

Son olarak A Milli Takımı'nın Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golü atan 18 yaşındaki futbolcu, bu kez "Golden Boy" ödülüne aday gösterildi. 2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorunda. Golden Boy'u kazanan son isim Barcelonalı Pedri. Fenerbahçe'de geride

kalan sezonda 35 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.