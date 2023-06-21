Manisa’nın gururu oldular

Manisa'da Boks Antrenörü Yahya Aslan'ın yetiştirdiği genç boksörler katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da düzenlenen okul sporları Gençler Kız- Erkek Türkiye Şampiyonasında 66 kiloda Merkezefendi Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Fatmanur Duman Türkiye ikincisi olurken, 57 Kiloda Samet Şahin ve +81 kiloda Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Hüseyin Haşemi ise Türkiye üçüncüsü olarak Manisa'ya 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere 3 madalya kazandırdılar. Boks Antrenörü Yahya Aslan, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da katıldığımız ilk turnuvada üç sporcumuzla madalya kazandık. Bundan sonraki hedeflerimiz farklı yaş gruplarında Türkiye Şampiyonalarında madalyalar elde etmek. Şampiyon olup Avrupa'da çocuklarımızın ülkemizi temsil etmesini istiyoruz" dedi.