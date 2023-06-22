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Haberler Spor Kulislerde flaş iddialar: Kuntz'un yerine Avcı...

Kulislerde flaş iddialar: Kuntz'un yerine Avcı...

Kuntz yerine Abdullah Avcı, Hamit Altıntop yerine Mesut Özil geliyor

Kulislerde flaş iddialar: Kuntz’un yerine Avcı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün yapılacak seçime tek aday olarak girecek Mehmet Büyükekşi'nin yeni dönemde köklü değişiklikler yapmak istediği öne sürüldü.

Büyükekşi'nin Hamit Altıntop yerine Mesut Özil'i Milli Takımlar Sorumlusu olarak göreve getireceği iddia edildi.

YUSUF GÜNAY DA GİDİYOR

Daha sonra ise A Milli Takım'da hoca değişikliği yaşanacak. Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Abdullah Avcı'nın geleceği iddia ediliyor. Yönetim kurulunda Yusuf Günay yerine Ural Aküzüm'ün düşünüldüğü, Beşiktaş'ı temsilen ise Hüsnü Güreli'nin olması beklendiği ifade edildi.

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