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Haberler Spor Pamukkale’de kupa sevinci

Pamukkale’de kupa sevinci

SEBAHATTİN ALP
Pamukkale’de kupa sevinci
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2022-2023 sezonunda 1.Lig'e yükselme başarısını gösteren Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün ilk branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na şampiyonluk kupasını takdim etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Milletvekili Nilgün Ök'ün de katılımıyla, takım oyuncularını Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladı. 2022 yılının Kasım ayında başlayan ligde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanan mavi-beyazlı ekip ligde 3. sırada yer almıştı. Ülkemizde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere nedeniyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerin devam etmemesini kararlaştırmıştı. Federasyon 2. Lig'de gruplarında ilk 5 sırada yer alan takımları bir üst lige aldı. Böylece grupta 3. Sırada bulunan Pamukkale Belediyespor 1. Lig'e yükselmiş oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olsun" dedi.
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