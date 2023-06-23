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Haberler Spor Milliler turnuvanın ilk gününe iyi başladı

Milliler turnuvanın ilk gününe iyi başladı

Milliler turnuvanın ilk gününe iyi başladı
TÜRK sporcular, madalya mücadelelerinin başladığı günde 5 madalya elde etti. Karatede Eray Şamdan, atıcılıkta İsmail Keleş altın madalya alırken, karatede Ali Sofuoğlu gümüş, Serap Özçelik Arapoğlu ve Tuba Yakan, bronz madalya kazandı. İsmail Keleş ayrıca kazandığı şampiyonlukla 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını da aldı. Madalya sıralamasında ise Türkiye, 5. sırada günü tamamladı. Zirvede ise 4 altın, 2 bronz madalyayla Ukrayna bulunuyor. Ay yıldızlı sporcular, 3. Avrupa Oyunları'nda bugün yine sahne alacak. Okçuluk, kano durgunsu, masa tenisi, atletizm, karate, tekvando, boks, atıcılık, artistik yüzmede Türk sporcular yer alacak.
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