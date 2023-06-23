Pınar KSK hareketli

Pınar Karşıyaka transferde harekete geçti. Sözleşmesi süren Errick McCollum'un yanı sıra Vitto Brown'ı da kadroda tutmayı düşünen yeşilkırmızılılarda diğer yabancılarla yolların ayrılması bekleniyor. Angola Maccabi ile anlaşırken, Delgado'ya da tekliflerin olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kuzminskas ve Jaylon Brown'ın kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedilirken, yerli oyunculardan da gidenler olacağı öğrenildi. Kaf-Kaf'ın 2.06 boyundaki Bruno Caboclo ile anlaştığı da öğrenildi. NBA'de 4 yıl forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, geçen sezon ise Ratiopharm