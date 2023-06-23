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Rekorların adı Muhsine Gezer

Özel sporcular kadın milli takımı rekor kırarak birinci olurken, Muhsine Gezer de bireysel bayrak yarışında ikinci oldu.

Rekorların adı Muhsine Gezer
Fransa'nın Vichy kentinde 2-11 Haziran tarihinde 70 ülkeden bin 200'e yakın paralimpik sporcunun katılımı ile gerçekleşen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda 4x100 metre kadınlar bayrak koşusunda içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhsine Gezer'in de bulunduğu Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, oyunlar rekorunu kırarak 51.86'lık derece ile altın madalya kazandı. Muhsine Gezer, 800 metre bireysel bayrak yarışında ise ikinci oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Yücel Yılmaz, sporcuyu tebrik ettiğini ve bundan sonraki yarışmalarda da büyük başarılara imza atacağını dile getirdi.
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