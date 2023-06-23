TFF’de 2. Büyükekşi dönemi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu dün Ankara'da gerçekleşti. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girdiği genel kurulda başkan seçilerek bir kez daha Türk futbolunun başına geçti. Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmeler yapacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

EURO 2024'E DAMGA VURACAĞIZ

BÜYÜKEKŞİ, "Hedefimiz; sadece EURO 2024'e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak, EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için de çalışıyoruz. Bir kaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz" dedi.

YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeni yönetim kurulu listesinde İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil ve Haluk Kalyoncu bulunuyor.

TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAĞIZ

TFF Olağan Genel Kurulu'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolun içinden gelen, futbolun her derdiyle yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var, o da bu süreci çok yakından takip ediyor ve gerekli destekleri veriyor" dedi.