Mete Gazoz’dan altın madalya

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, günü 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile kapattı. Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 47 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında kendisine ait Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırmayı başardı. 692 puana ulaşan Mete altın madalya kazandı.

DİSKALİFİYE ŞOKU

Tekvandoda 49 kiloda Merve Dinçel, İspanyol sporcu Adriana Cerezo Iglesias'la 2-1 yenilerek gümüş madalya aldı. Karatede Erkekler 75 kiloda Erman Eltemur, yarı finalde İtalyan sporcu Daniele De Vivo'yla 5-4 yenildi ve bronz madalya kazanırken, Kadınlar 61 kiloda ise Gülbahar Gözütok, yarı final maçında Ukraynalı rakibine yenildi ve bronz madalyada kaldı. Öte yandan gümüş madalya kazanan Fatih Şen, hakemle diyaloga girdiği iddiasıyla disiplin kurulu tarafından diskalifiye edildi ve 2.'liği elinden alındı. İtiraz soncu önümüzdeki günlerde belli olacak. Atletizim de Milli sporcu Necati Er, erkekler üç adım atlamada 16.71'lik derecesiyle gümüş, erkekler 800 metrede ise Mehmet Çelik 1.46.84'lük zamanıyla bronz madalya elde etti. Artistik yüzme yarışlarında serbest stil kombinasyon branşına sadece 3 ülke katılım gösterdi ve daha yarış başlamadan her ülke madalyayı garantiledi. Türkiye, yarış sonucunda İsrail ve Almanya'nın arkasından 3. olarak bronz madalya kazandı.