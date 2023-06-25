Efeler finalde

CEV Avrupa Altın Ligi Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Çekya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Milli takım, bugün 21.00'de oynanacak finalde, Ukrayna ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Hırvatistan'ın Zadar kentinde bulunan Kresimir Cosic Hall'de oynanan kritik maça rakip Çekya iyi başladı ve 25-22'lik skorla ilk seti alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ay-yıldızlılar kendine geldi.

Rakibi karşısında üstün oynayan Filenin Efeleri, bu seti 25-17 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Setin sonunda hata yapmayan Çekya 25-19 ile tekrardan öne geçti: 2-1. Dördüncü sete milliler iyi başladı. seti uzun süre önde götüren milliler, son bölüme doğru savunmasını sertleştiren Çekya karşısında zor anlar yaşadı fakat seti 25-23 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı: 2-2. Tie-break setinde harika bir oyun ortaya koyan miller, bu seti 15-12 maçı da 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.