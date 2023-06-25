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Haberler Spor Madalya yağmuru sürüyor

Madalya yağmuru sürüyor

Madalya yağmuru sürüyor
TÜRKİYE, 3. Avrupa Oyunları'nda günü 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Milli sporcular, atıcılıkta ve atletizmde birer gümüş, tekvando ile atletizmde ise birer bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlıların, madalya sayısı 2 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere 15 madalyaya yükseldi. İsmail Keleş-Yusuf Dikeç-Buğra Selimzade üçlüsünden oluşan atıcılık takımı Almanya'yla eşleşti. Milli takım, finalde başa baş giden müsabakada Almanya'ya 16-14 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Kadınlar üç adım atlamada, Tuğba Danışmaz, 14.16'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Erkekler 400 metre engellide İsmail Nezir, 48.84'lük zamanıyla bronz madalya elde etti. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra, İspanyol sporcu Arlez Ortiz Benito'yu 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.
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