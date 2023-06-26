Efeler şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. 2019 ve 2021'nin ardından Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Maça Ukrayna iyi başladı ve seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ay-yıldızlılar, toparlanarak üstünlüğü ele aldı. Milliler, seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Miller son bölümde hata yapmadı ve 26-24 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Ukrayna oyunu domine etti. Rakibimiz, 25-22 ile skora denge getirdi: 2-2. Karar setinde müthiş oynayan Filenin Efeleri 15-6'lık skorla müsabakayı 3-2 kazandı ve 2019 ile 2021'in ardından 3. kez şampiyonluğa ulaştı.