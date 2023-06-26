Gazi Koşusu Urfa Aslanı’nın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 97.'sini Selim Kaya'nın sahibi olduğu jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı Urfa Aslanı 2.30.35'lik derecesiyle kazandı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katıldı. Jokey Mehmet Kaya, tarihi galibiyetin ardından "Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içerisindeyim. Geçen sene Selim abinin kazandığı bir yarış vardı, onun taktiğini uyguladık. Allah'a şükürler olsun. Bu galibiyeti aileme hediye ediyorum. Onlara çok teşekkür ederim." dedi. Yarışta ikinciliği Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı Qualizto elde etti. Gazi Koşusu şampiyonuna 5 milyon TL ödül verildi. İlk beşe giren safkanların kazandığı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira oldu.

TOLGA YILDIZ 3. KEZ KAZANDI

G2 Zübeyde Hanım Koşusu'nu ise Vefa İbrahim Aracı'nın yetiştiricisi ve sahibi olduğu, Caner Akgül'ün antrene ettiği Valley Of Flowers, jokeyi Akın Sözen ile kazandı. Yine G1 Anafartalar Koşusu'nu; Zafer Gezici'nin sahibi olduğu, Güven Gökçe'nin antrene ettiği Jefe De Jefes, jokeyi Tolga Yıldız ile kazandı. Fotofinişle yarışı kazandığı belirlenen Tolga Yıldız, Anafartalar Koşusu'nu 3. kez kazanma başarısı gösterdi.

YILDIRIM'A SEVGİ SELİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu'na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı. Bir yarışsever Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler. Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.