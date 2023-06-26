  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muğlaspor’da ayrılık rüzgarı

Muğlaspor’da ayrılık rüzgarı

Muğlaspor’da ayrılık rüzgarı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Muğlaspor'da ayrılık rüzgarı esti. Kadrosunu Aliağa FK'dan 29 yaşındaki İskender Can, Yunusemre Belediyespor'dan 28 yaşındaki Batuhan Dinçer Yokuş ve 29 yaşındaki Ali Aykan Keskin ile güçlendiren, yeşilbeyazlılarda geride kalan sezonun devre arasında Kıralan Demirspor'dan kadroya katılan Beytullah Daşel takımdan ayrıldığını duyurdu. 24 yaşındaki orta saha, Muğla temsilcisinde 8 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları ise 2 kez sarsmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, profesyonel liglere dönmek için yeni bir yapılanma sürecine girerken, teknik heyetin raporu doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA