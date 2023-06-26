Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Muğlaspor'da ayrılık rüzgarı esti. Kadrosunu Aliağa FK'dan 29 yaşındaki İskender Can, Yunusemre Belediyespor'dan 28 yaşındaki Batuhan Dinçer Yokuş ve 29 yaşındaki Ali Aykan Keskin ile güçlendiren, yeşilbeyazlılarda geride kalan sezonun devre arasında Kıralan Demirspor'dan kadroya katılan Beytullah Daşel takımdan ayrıldığını duyurdu. 24 yaşındaki orta saha, Muğla temsilcisinde 8 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları ise 2 kez sarsmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, profesyonel liglere dönmek için yeni bir yapılanma sürecine girerken, teknik heyetin raporu doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarına ara vermeden devam edecek.