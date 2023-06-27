‘Filenin Efeleri’ne alkış

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Dörtlü Final'de Ukrayna'yı 3-2 yenerek mutlu sona ulaşan milliler, Avrupa'nın dikkatini çekerken Türkiye'den de tebrik mesajı yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra TFF ile birçok siyasi ve spor adamı sosyal medya hesaplarından Filenin Efelerini göklere çıkardı.

YENİ HEDEF CHALLENGER CUP

FİLENİN Efeleri, Altın Lig'in ardından şimdide gözünü Challenger Cup'a çevirdi. A Milli Voleybol Takımı, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. Türkiye bu organizasyonda da şampiyon olması halinde 2024 FIVB Milletler Ligi biletini alarak çifte zafer yaşayacak.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün twitter hesabından yaptığı açıklamada "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3'üncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum" dedi.