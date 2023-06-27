Manisa FK atağa kalktı

SPOR Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon Süper Lig hedefini tutturmak isteyen Manisa FK, Avrupa ve yurtiçinde transfer taarruzuna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, savunma bölgesine yapacağı takviye için geçen sezon Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Bahadır Öztürk'e yöneldi. Rize ekibi ile sözleşmesi sona eren ve kulübü Antalyaspor'a dönen 27 yaşındaki stoper için Manisalı kurmaylar Güney ekibinin kapısını çalacak. Savunmadaki performansıyla Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın ilgisini çeken Bahadır'ın Antalyaspor'dan kiralanması düşünülüyor.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlı yönetim, futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçerken, olumlu geri dönüş sonrası kolları sıvadı. Güney ekibinin temsilcileriyle temasa geçecek olan yönetim, 1. Lig'de birçok takımın listesinde olan futbolcuyu bayram sonuna kadar renklerine bağlamak istiyor. Bahadır Öztürk, geçen sezon Karadeniz ekibinde 29 karşılaşmada görev yaptı.

BİL DORNOL NSONGO İDDİASI

MANİSA FK için Kamerun'dan bir transfer iddiası gündeme geldi. Afrika futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen 19 yaşındaki Bil Dornol Nsongo'nun Manisa FK'nın gündeminde olduğu ifade edildi. İsviçre'de Lausanne FC forması giyen Nsongo, 12 maçta 9 gol kaydederken, bu performansıyla Kamerun U20 Milli Takımı'na davet edilmişti. Futbolcuyla Ankaragücü ve İstanbulspor'un da ilgilendiği ifade edildi.