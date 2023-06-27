Petkimspor’da imza şov sürüyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkim, oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı. Gelecek sezon hedefini üst sıralar olarak belirleyen İzmir temsilcisi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak kadrosuna ligin tecrübeli isimlerinden Yunus Emre Sonsırma ve Tayfun Erülkü'yü katan Petkim, oyuncu kurucu bölgesine yaptığı takviye için yabancı kontenjanını kullandı. Aliağa Petkimspor, Nijerya asıllı ABD'li oyun kurucu David Efianayi ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva forması giyen ve 16.5 sayı, 4.3 asist ortalaması tutturan skorer guard David Efianayi, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi.