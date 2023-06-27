Soma’dan Beşiktaş’a

SON yıllarda amatörden keşfettiği genç futbolcuları üst liglere uğurlayan TFF 2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor'un son bombası Emrecan Bulut oldu. Amatör liglerde forma giyip Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur'un keşfiyle profesyonel olan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 2'nci Lig'deki tek yılda gösterdiği performansla Süper Lig devi Beşiktaş'la anlaştı. Performansıyla birçok Süper Lig ekibini peşine takan futbolcu için Beşiktaş, Somaspor yönetimiyle 5 milyon lira bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşma sağladı.

FABRİKADA ÇALIŞTI

ARDAHANLI olup futbola ailesiyle yerleştikleri Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında başlayan genç futbolcu, pandemi dönemi nedeniyle kariyerinin başında sahalardan erken koptu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 yıllarını yeşil sahalardan uzak geçiren Emrecan, bir fabrikada çalışmaya başlayıp 90 kiloya çıktıktan sonra futbola yine amatör Karaköy SFK'da döndü. Somaspor'un dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.