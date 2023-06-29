Bodrumlu Cenk’e hücum

Spor Toto Birinci Lig'de geçtiğimiz sezon Play-Off Finali'nde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Bodrumspor'un oyuncuları transferin gözdesi konumunda. Kaleci Diego Sousa, Gökdeniz Bayrakdar ve Umar Aminu ile anlaşan Bodrum ekibi, takımın yıldızlarından Süleyman Özdamar ve Cenk Şen'i elde tutmaya çalışıyor. İki oyuncuya da Süper Lig'den taliplerin olduğu bilinirken, Trabzonspor ve Başakşehir'in Cenk için harekete geçtiği öğrenildi. Sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayan iki takımda bu açıklarını 22 yaşındaki futbolcu ile kapatmak istiyor. Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan ve bir sezon Serik Belediye'de forma giyen genç savunmacı, son üç sezondur yeşilbeyazlılarda forma giyiyor. Geçen sezon 39 maçta görev alan ve 2 gollük katkı veren Cenk, takımının yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olmuştu. Bodrum'un ilk etapta oyuncuyu elde tutmak istediği öğrenilirken, bayram sonrası yapılacak toplantıda son kararın verilmesi bekleniyor.